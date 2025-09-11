شبه الملايكة.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة ريم مصطفى الأنظار في أحدث ظهور لها، حيث نشرت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت ريم بإطلالة صيفية أنيقة، ارتدت خلالها جيبة باللون البرتقالي وتوب أبيض، وعلّقت: "بين سكون الطبيعة والنار المشتعلة".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "يخربيت القمر والشياكة"، "تحفة"، "شبه الملايكة"، "بجد قمر".

يذكر أن ريم مصطفى شاركت في مسلسل "سيد الناس" والذي عرض في دراما رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، أحمد فهمي، إلهام شاهين، منة فضالي، صبا مبارك، تأليف وإخراج محمد سامي.

