إعلان

بعد رحيل تيمور تيمور.. تامر حبيب يروي حلمًا جمعه بصديقه الراحل

04:26 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تيمور تيمور 2
  • عرض 3 صورة
    تيمور تيمور 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك السيناريست تامر حبيب جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، رسالة مؤثرة كشف من خلالها عن حلم جمعه بصديقه الراحل مدير التصوير تيمور تيمور.

وكتب: "يا تيمور.. حلمت بيك النهاردة، حلم مش فاكر أي حاجة فيه غير إننا كنا بنضحك قوي وكنا في لوكيشن تصوير، صحيت، بأبص في الموبايل لقيت محمود يوسف باعتلي الصورة دي".

ورحل مدير التصوير تيمور تيمور عن عالمنا، بعد محاولته إنقاذ نجله من الغرق، بحسب تصريحات مصدر مقرب منه لموقع "مصراوي".

وقال المصدر، إن تيمور تيمور وافته المنية بعد نجاحه في إنقاذ نجله من الغرق في الساحل الشمالي.

تخرج تيمور تيمور من معهد السينما، وانطلق منذ سنوات دراسته في تنفيذ مشاريع مستقلة أثبتت موهبته الفذة، ليترك رحيله حالة من الحزن بين أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

اقرأ أيضًا:

موعد ومكان عزاء زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي

بعنوان "مين.. أمين؟ .. تفاصيل جولة كوميدية لـ أحمد أمين في أمريكا وكندا

ملامح بنت 14 سنة.. هنا الزاهد تخطف القلوب في أحدث ظهور

تامر حبيب رحيل تيمور تيمور مدير التصوير تيمور تيمور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من الصحة للتحقيق في واقعة فقدان مرضى للبصر بمستشفى بالدقي -تفاصيل
بعد هجوم قطر.. CNN: مصر حذرت أمريكا وإسرائيل وأنذرت بعواقب كارثية
رئيس تحرير الشرق القطرية: قلبنا الطاولة على إسرائيل.. وردّنا يجب أن يُدرس
10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل