بعد رحيل تيمور تيمور.. تامر حبيب يروي حلمًا جمعه بصديقه الراحل

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك السيناريست تامر حبيب جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، رسالة مؤثرة كشف من خلالها عن حلم جمعه بصديقه الراحل مدير التصوير تيمور تيمور.

وكتب: "يا تيمور.. حلمت بيك النهاردة، حلم مش فاكر أي حاجة فيه غير إننا كنا بنضحك قوي وكنا في لوكيشن تصوير، صحيت، بأبص في الموبايل لقيت محمود يوسف باعتلي الصورة دي".

ورحل مدير التصوير تيمور تيمور عن عالمنا، بعد محاولته إنقاذ نجله من الغرق، بحسب تصريحات مصدر مقرب منه لموقع "مصراوي".

وقال المصدر، إن تيمور تيمور وافته المنية بعد نجاحه في إنقاذ نجله من الغرق في الساحل الشمالي.

تخرج تيمور تيمور من معهد السينما، وانطلق منذ سنوات دراسته في تنفيذ مشاريع مستقلة أثبتت موهبته الفذة، ليترك رحيله حالة من الحزن بين أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

اقرأ أيضًا:

موعد ومكان عزاء زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي

بعنوان "مين.. أمين؟ .. تفاصيل جولة كوميدية لـ أحمد أمين في أمريكا وكندا

ملامح بنت 14 سنة.. هنا الزاهد تخطف القلوب في أحدث ظهور