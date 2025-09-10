"فستان صيفي جريء" | أحدث جلسة تصوير لـ عبير صبري أمام حمام السباحة

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة عبير صبري أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أمام حمام السباحة، والتي نالت إعجاب الفنانة ريهام حجاج والفنانة جومانا مراد.

ونشرت عبير صبري، صورًا لها بإطلالة صيفية زاهية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان طويل مفتوح من البطن ومكشوف من الضهر.

كانت عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

