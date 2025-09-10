إعلان

"حتة سكر".. رحمة أحمد بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها

03:46 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    رحمة أحمد (5)
    رحمة أحمد (6)
    رحمة أحمد (4)
    رحمة أحمد (2)
    رحمة أحمد (8)
    رحمة أحمد (3)
كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة رحمة أحمد، مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت رحمة أحمد بإطلالة كاجوال بسيطة، ارتدت خلالها تيشيرت باللون الأبيض مع بنطلون جينز.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات: "أحلى حاجة فيكي إنك طبيعية"، "عسولة موت"، "ربنا يحميكي"، "قمورة"، "حتة سكر".

يذكر أن آخر أعمال رحمة أحمد كان مسلسل "عهد أنيس" بطولة عابد عناني، إسلام جمال، أحمد الرافعي، جلا هشام، وحازم إيهاب، من إنتاج تامر يحيى وتامر حاتم.

كما شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال عملين هما: "80 باكو" بطولة هدى المفتي وانتصار، و*"الكابتن"* بطولة أكرم حسني.

