وفاة والدة الفنان محمد شلش

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان محمد شلش وفاة والدته، وكشف عن موعد إقامة صلاة الجنازة عليها، وذلك من خلال حسابه الخاص على موقع "فيسبوك".

وكتب شلش: "البقاء والدوام لله الواحد القهار.. إلى رحمة الله أمي الغالية، صلاة الجنازة بعد العصر في جامع عمر بن عبد العزيز".

يُذكر أن الفنان محمد شلش شارك في عدد من الأعمال الفنية المتنوعة، من بينها مسلسلات: "إلا أنا ج2"، "الخواجة عبد القادر"، "أزمة سكر"، "عايزة أتجوز"، إلى جانب أعمال مسرحية مثل: "على فين يا بلد"، "شاطئ المرح".

