عمرو يوسف عن فيلم "درويش": "اللعب في الفترة الزمنية دي مش سهل"

كتب - معتز عباس:

حل الفنان عمرو يوسف ضيفًا ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر".

أعرب عمرو يوسف عن سعادته بالآراء الإيجابية من النقاد والجماهير عن فيلم "درويش"، الذي عرض مؤخرًا في السينمات المصرية والعربية.

وأضاف: "فيلم درويش هو فيلم سيما واللعب في الفترة الزمنية دي مش سهل خصوصا انه انتاجيا مكلف عشان تعمل ديكورات وجرافيك والملابس بتتفصل من الصفر".

وتابع: "أي حد بيتفصل له لبس حتى لو كومبارس، لأنه ممكن حاجة تفلت على الهواء، والحقيقة العمل تعبنا فيه كلنا وراء وقدام الكاميرا".

فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

