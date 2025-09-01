كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة خلال حضورها فعاليات الدورة الـ ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

واصلت بسمة إثارة الجدل، وظهورها بإطلالة غريبة، مرتدية فستان مكشوف جريء وغطاء على الرأس، يشبه الحجاب.

وجاءت التعليقات، كالتالي:" مبلاش فستان خالص"، "ايه المنظر ده"، "منظر صعب"، "إيه لازمة الطرحة"، "عن اقتناع أهم حاجة".

طرحت بسمة بوسيل مؤخرا، ألبوم غنائي بعنوان "حلم" ضم ٦ أغاني، أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، "وصلتني شي أخبار".

