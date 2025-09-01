إعلان

بسمة بوسيل تثير الجدل بـ"فستان مكشوف وحجاب".. والجمهور: "إيه لازمتها الطرحة"

11:47 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بسمة بوسيل بإطلالة غريبة
  • عرض 3 صورة
    بسمة بوسيل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة خلال حضورها فعاليات الدورة الـ ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

واصلت بسمة إثارة الجدل، وظهورها بإطلالة غريبة، مرتدية فستان مكشوف جريء وغطاء على الرأس، يشبه الحجاب.

وجاءت التعليقات، كالتالي:" مبلاش فستان خالص"، "ايه المنظر ده"، "منظر صعب"، "إيه لازمة الطرحة"، "عن اقتناع أهم حاجة".

طرحت بسمة بوسيل مؤخرا، ألبوم غنائي بعنوان "حلم" ضم ٦ أغاني، أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، "وصلتني شي أخبار".

اقرأ أيضا..

جورجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي

بعد تعرض زوجها لجلطة.. ميار الببلاوي: "قلبي مقبوض"

بسمة بوسيل نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان