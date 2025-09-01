"صورتي قبل ما أتولد".. أحمد حلمي يسخر من صورة له

كتب- مروان الطب:

سخر النجم أحمد حلمي من صورة قديمة له نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".

وظهر حلمي في الصورة بشعر غير مرتب، وعلق: "صورتي قبل ما أتولد".

وكانت آخر مشاركات أحمد حلمي الفنية بمسرحية "بني آدم" التي عرضت لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض في يناير 2025، وشاركه البطولة كل من مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، أسيل عمران، محمد جمعة، أشرف على الكتابة محمد عز، إخراج هشام عطوة.

يذكر أن أحمد حلمي يشارك كضيف شرف في فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

