بعد احتراق سيارته.. أنس بوخش يكشف كيف أنقذته العناية الإلهية من الحادث؟

كتب- مروان الطيب:

كشف الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عن احتراق سيارته، وحكى كيف أنقذته العناية الإلهية من حادث الحريق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

ونشر أنس مقطع فيديو ظهرت خلاله سيارته والنار تلتهمها، وعلق: "ترددت أنزل هالبوست أو لأ. بعدين قلت ليش لأ، خليني أنزله، السوشيال ميديا ما لازم يكون بس عن اللحظات الحلوة، بس عن اللحظات اللي مش حلوة بعد، هاي هي الحياة. الحريقة اللي صارت كانت شيء غريب وعشوائي. كنا مخلصين التصوير، وإحنا نودّع الضيوف، سمعت حد يقول: فيه سيارة تحترق. الغريب إني حسّيت إنها سيارتي قبل حتى ما أشوف. مشيت بهدوء أطالع، وفعلاً كانت سيارتي".

مضيفا: "هاللحظات تخلّي الواحد يفكّر كيف نحن محظوظين. لو ما صار خلل تقني بالتسجيل وخلانا نتأخر، كنا بنكون داخل السيارة. ولو تأخرنا دقايق زيادة، بعد كنا بنكون فيها. الحمد لله صار وقتها ومكانها وبهالطريقة. كان فيه عمّال يشتغلون، وعندهم طفايات حريق، واستعملنا أكثر من واحدة. لو صارت الحريقة وإحنا نسوق أو حتى لو صار عند البيت، الله يعلم شو كان بيصير".

وأنهى تعليقه قائلا: "الحمدلله نحن بخير وآمنين. شكراً لكل شخص أرسل لي، وآسف إذا ما رديت على البعض".

الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، أجرى حوارات عديدة مع نخبة من أبرز النجوم، في برنامج البودكاست ABtalks، منهم: أحمد حلمي، أنغام، أحمد سعد، كما تم استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، وكشف خلاله عن التطور الكبير الذي شهده برنامجه منذ بدء عرضه عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".