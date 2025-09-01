تامر عاشور ينفي استعداده لإحياء حفل غنائي في ستاد القاهرة

كتب- مروان الطيب:

نفى الفنان تامر عاشور استعداده لإحياء حفل غنائي في ستاد القاهرة الدولي، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

وكتب تامر عاشور "ده خبر مش صحيح، أي حفلة هنعلن عنها في صفحاتنا الرسمية فقط".

أحيا تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا لأول مرة في ليبيا يوم 21 أغسطس الماضي ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي وسط حضور جماهيري ضخم، كما شارك في النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.

يذكر أن تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا في أبو ظبي يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر الجاري.

اقرأ أيضا:

بعد طرح أغنية محمد منير.. شريهان لمخرج فيلم "ضي": قلبي بيرقص بمنتهى الشجن

ملحن "على بالي" يكشف تفاصيل اتهامه عصام صاصا بالتعدي على أغنية شيرين عبدالوهاب