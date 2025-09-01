إعلان

تامر عاشور ينفي استعداده لإحياء حفل غنائي في ستاد القاهرة

07:46 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

الفنان تامر عاشور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

نفى الفنان تامر عاشور استعداده لإحياء حفل غنائي في ستاد القاهرة الدولي، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

وكتب تامر عاشور "ده خبر مش صحيح، أي حفلة هنعلن عنها في صفحاتنا الرسمية فقط".

أحيا تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا لأول مرة في ليبيا يوم 21 أغسطس الماضي ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي وسط حضور جماهيري ضخم، كما شارك في النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.

يذكر أن تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا في أبو ظبي يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر الجاري.

تامر عاشور على انستجرام

اقرأ أيضا:

بعد طرح أغنية محمد منير.. شريهان لمخرج فيلم "ضي": قلبي بيرقص بمنتهى الشجن

ملحن "على بالي" يكشف تفاصيل اتهامه عصام صاصا بالتعدي على أغنية شيرين عبدالوهاب

الفنان تامر عاشور تامر عاشور على إنستجرام تامر عاشور ينفي إحياء حفل باستاد القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص