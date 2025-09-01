الصور الأولى من مسلسل "بطل العالم" بطولة عصام عمر وجيهان الشماشرجي

كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة "يانغو بلاي"، عن بدء تصوير أحدث أعمالها الأصلية مسلسل "بطل العالم" بالتعاون مع ذا بلانت ستوديوز في ثاني تعاون يجمعهما.

المسلسل بطولة عصام عمر وچيهان الشماشرجي، وينضم لبطولة العمل النجم الكبير فتحي عبدالوهاب، بمشاركة نخبة من النجوم: محمد لطفي، أحمد عبدالحميد، آدم النحاس، منى هلا في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة. المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبدالحميد.

يجتمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي لأول مرة في مسلسل "بطل العالم"، وهو عمل من 10 حلقات يجسّد عصام عمر من خلاله شخصية صلاح، ملاكم سابق يمرّ بظروف صعبة تدفعه للعمل كحارس شخصي. يجمعه القدر بدنيا، التي تجسدها جيهان الشماشرجي، فتاة تبدو من عائلة غنية لكن واقعها مختلف تمامًا بسبب الديون وغياب والدها.

تنطلق أحداث المسلسل في عالم البودى جارد عندما تضطر دنيا لطلب مساعدة صلاح في استعادة ميراث والدها. وتأخذهم الرحلة إلى مطاردة مثيرة مليئة بالمخاطر والمواقف الكوميدية، يقودها "المحروق" (فتحي عبدالوهاب)، زعيم المراهنات. ومع تصاعد الأحداث، يكتشفان أن النجاة لا تعني فقط الهروب من الخطر، بل إعادة اكتشاف معنى الثقة، الحب، وفرصة ثانية للحياة.