"إيه لزمة الطرحة على فستان عريان".. الجمهور ينتقد إطلالة بسمة بوسيل

كتبت- منال الجيوشي

أثارت إطلالة الفنانة بسمة بوسيل، التي ظهرت بها ضمن فعاليات الدورة الـ ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، جدلا كبيرا.

ونشرت الفنانة المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور لها خلال حضورها فعاليات الدورة الـ ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

وظهرت بسمة بوسيل بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستان مكشوف جريء وحجاب، وحرصت على غلق خاصية التعليقات

الجمهور تداول الصور، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "إيه لزمة الطرحة مع فستان عريان"، و"حجابي سر سعادتي"، و"طرحة وفستان مكشوف إزاي"، و"أهم حاجة يكون عن اقتناع"

من ناحية أخرى طرحت بسمة بوسيل مؤخرا، ألبوم غنائي بعنوان "حلم" ضم ٦ أغاني، أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، "وصلتني شي أخبار"