إعلان

"إيه لزمة الطرحة على فستان عريان".. الجمهور ينتقد إطلالة بسمة بوسيل

04:42 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الفنانة بسمة بوسيل (4)
  • عرض 9 صورة
    الفنانة بسمة بوسيل (5)
  • عرض 9 صورة
    الفنانة بسمة بوسيل (6)
  • عرض 9 صورة
    الفنانة بسمة بوسيل (7)
  • عرض 9 صورة
    الفنانة بسمة بوسيل (8)
  • عرض 9 صورة
    الفنانة بسمة بوسيل (3)
  • عرض 9 صورة
    الفنانة بسمة بوسيل (9)
  • عرض 9 صورة
    الفنانة بسمة بوسيل (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

أثارت إطلالة الفنانة بسمة بوسيل، التي ظهرت بها ضمن فعاليات الدورة الـ ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، جدلا كبيرا.

ونشرت الفنانة المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور لها خلال حضورها فعاليات الدورة الـ ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

وظهرت بسمة بوسيل بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستان مكشوف جريء وحجاب، وحرصت على غلق خاصية التعليقات

الجمهور تداول الصور، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "إيه لزمة الطرحة مع فستان عريان"، و"حجابي سر سعادتي"، و"طرحة وفستان مكشوف إزاي"، و"أهم حاجة يكون عن اقتناع"

من ناحية أخرى طرحت بسمة بوسيل مؤخرا، ألبوم غنائي بعنوان "حلم" ضم ٦ أغاني، أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، "وصلتني شي أخبار"

الفنانة بسمة بوسيل إطلالة بسمة بوسيل مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الفنانة المغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص
250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة