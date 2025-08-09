رامز جلال وأشرف زكي.. توافد نجوم الفن على عزاء سيد صادق في مسجد الشرطة

كتب - معتز عباس:

تصوير/ هاني رجب:

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان الراحل سيد صادق، والذي يقام حاليًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقدم واجب العزاء والمواساة، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان رامز جلال، والفنان أحمد عيد، والفنان عبدالعزيز مخيون، والمنتج صفوت غطاس والمنتج محمد فوزي".

وكان في استقبال الوافدين على العزاء عددًا من عائلة الفنان الراحل منهم نجله المؤلف لؤي صادق وشقيقه.

رحل الفنان سيد صادق عن عالمنا صباح الجمعة الموافق 8 أغسطس عن عمر ناهز 80 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

