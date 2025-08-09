إعلان

رامز جلال وأشرف زكي.. توافد نجوم الفن على عزاء سيد صادق في مسجد الشرطة

10:16 م السبت 09 أغسطس 2025
    اشرف زكي يقدم واجب العزاء لاسرة سيد صادق
    الفنان يقدوم واجب العزاء في رحيل الفنان سيد صادق
    توافد نجوم الفن على عزاء سيد صادق
    الفنان ادوارد يصل عزاء سيد صادق
    رامز جلال يصل عزاء سيد صادق
    عبدالعزيز مخيون يصل عزاء سيد صادق
    عزاء الفنان الراحل سيد صادق
    اشرف زكي يصل عزاء سيد صادق
    توافد نجوم الفن على عزاء سيد صادق
كتب - معتز عباس:

تصوير/ هاني رجب:

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان الراحل سيد صادق، والذي يقام حاليًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقدم واجب العزاء والمواساة، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان رامز جلال، والفنان أحمد عيد، والفنان عبدالعزيز مخيون، والمنتج صفوت غطاس والمنتج محمد فوزي".

وكان في استقبال الوافدين على العزاء عددًا من عائلة الفنان الراحل منهم نجله المؤلف لؤي صادق وشقيقه.

رحل الفنان سيد صادق عن عالمنا صباح الجمعة الموافق 8 أغسطس عن عمر ناهز 80 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

محمد رمضان ينشر صورته مع لارا ترامب.. ويعلق: استعدوا لمفاجأة كبيرة قريباً

بسبب الإيجار القديم .. نجلاء بدر تتصدر التريند

عزاء سيد صادق أشرف زكي رامز جلال
