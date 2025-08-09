حسين الجسمي يرد على رسالة نجيب ساويرس بعد حفله بالساحل الشمالي

كتب- هاني صابر:

وجه المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة خاصة للنجم الإماراتي حسين الجسمي بعد حفله الغنائي الذي أحياه أمس الجمعة، بالساحل الشمالي.

وكتب ساويرس، عبر حسابه على "إكس": "حسين الجسمي منور في بلدك مصر وساحلها الجميل.. ومبروك لـ هشام جمال وروزناما".

ورد حسين الجسمي على رسالة نجيب ساويرس، قائلا: "الغالي أستاذ نجيب.. النور نورك ومحبتك غالية.. وحبيبتي مصر دايما منورة بأهلها".

وأحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي، مساء أمس الجمعة، حفله الغنائي بالساحل وسط حضور جماهيري كبير، وقدم خلاله عدد كبير من أغانيه التي عشقها له الجمهور الذي ظل يردد الأغاني معه طوال الحفل.