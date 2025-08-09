إعلان

حسين الجسمي يرد على رسالة نجيب ساويرس بعد حفله بالساحل الشمالي

01:15 م السبت 09 أغسطس 2025

حسين الجسمي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

وجه المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة خاصة للنجم الإماراتي حسين الجسمي بعد حفله الغنائي الذي أحياه أمس الجمعة، بالساحل الشمالي.

وكتب ساويرس، عبر حسابه على "إكس": "حسين الجسمي منور في بلدك مصر وساحلها الجميل.. ومبروك لـ هشام جمال وروزناما".

ورد حسين الجسمي على رسالة نجيب ساويرس، قائلا: "الغالي أستاذ نجيب.. النور نورك ومحبتك غالية.. وحبيبتي مصر دايما منورة بأهلها".

وأحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي، مساء أمس الجمعة، حفله الغنائي بالساحل وسط حضور جماهيري كبير، وقدم خلاله عدد كبير من أغانيه التي عشقها له الجمهور الذي ظل يردد الأغاني معه طوال الحفل.

نجيب ساويرس وحسين الجسمي

نجيب ساويرس حسين الجسمي الساحل الشمالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان