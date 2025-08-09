مي عزالدين تتألق بإطلالة جريئة بأحدث ظهور وإيمان السيد تعلق (صورة)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة مي عزالدين، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعلت الفنانة إيمان السيد مع تدوينتها، قائلة: "قمر يا حبيبتي ربنا يسعد قلبك".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل يوم أحلى من اللي قبله، النجمة الجميلة، إيه القمر ده، حلوة، برنسيسة، أحلى واحدة، عسل أوي، أجمل واحدة".

يذكر أن، مي عزالدين شاركت مؤخرا في دراما رمضان 2025 بمسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين ومحمد دياب وسما إبراهيم وغادة طلعت وميس حمدان وغيرهم، وإخراج تامر محسن.