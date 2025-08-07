بإطلالة أنيقة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار خلال عطلتها الصيفية

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها وجمهورها مجموعة من الصور الجديدة، وثّقت من خلالها لحظات استمتاعها بعطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

ونشرت حنان الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بمايوه شرعي أنيق بألوان البني، وعلقت: "البني، والأخضر، والأزرق، وكأن السلام أتى مرتديًا ألوان الصيف الدافئة والهادئة".

يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت مؤخرًا في مسلسل "صفحة بيضا"، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول دكتورة جامعية تتعرض للظلم، وتواجه العديد من الأزمات التي تغير مجرى حياتها.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: نور محمود، عمر الشناوي، ميمي جمال، سامي الشيخ، حنان يوسف، حسن العدل، وهو من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

