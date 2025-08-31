عبير صبري تنشر صورًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها أحدث جلسة تصوير، ظهرت خلالها بصور مصممة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونالت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات: "منورة، عسولة في كل حالاتك، ماشاء الله، جميلة، يا بخت الـ Ai، تحفة فنية".

وكانت عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

