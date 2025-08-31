كتبت- منى الموجي:

كشف يحيى علام، مهندس ديكور مسلسل 220 يوم بطولة الفنان كريم فهمي والفنانة صبا مبارك، تفاصيل التعديلات التي أُجريت على عمارة آدم الشهيرة التي تم تصوير عدد من مشاهد العمل بها.

وأوضح يحيى علام، في بيان صحفي، أنه أجرى العديد من الديكورات بعد اختيار عمارة آدم في قلب مصر الجديدة، قائلًا: عمارة آدم في قلب مصر الجديدة بميدان الإسماعيلية، تم فيها تصوير مسلسل 220 يوم، وتدور فيها معظم الأحداث.

وتابع: المميز في مسلسل 220 يوم أن واحد من الأبطال المحورية في العمل كان العمارة نفسها، لأنها تضم شقة أحمد ومريم الأبطال الرئيسيين، وكمان مطعم مريم وستوديو التحميض اللي ظهر خلال الأحداث، وكمان شقة شخصية ماجدة والدة أحمد.

وأضاف: في عدد من المشاهد ظهرت العمارة نفسها خارجي وظهر المدخل الخاص بها والعلاقات بين الشخصيات الدرامية كلها والتغيرات في الأحداث كلها تمت في عمارة آدم، وحولت كل ركن فيها لبلاتوه تصوير من أول المدخل إلى الروف.

وأكد يحيى في البيان الصحفي أنه أعاد توزيع الفراغات كلها في الشقة التي تم فيها تنفيذ ديكور بيت أحمد ومريم، موضحا "اتعمل ديكور مرتين علشان فترة الرواية والفترة الحالية، أعدنا الدهانات وبالتة الألوان وخليناها مبهجة أكتر وملائمة للزمن الخيالي للرواية، وخلقنا الفراغ الخاص بغرفة بهية، ونفس الشقة بعدما انتهينا من التصوير فيها اتغير الديكور بالكامل عملنا ديكور شقة ماجدة وهي شخصية أم أحمد في نفس الشقة، وحولنا سطح البيت لمطعم مريم، كل ده كان ديكورات حية في العمارة نفسها، متعملتش في البلاتوه ولكن اتعملت في موقع حقيقي وطبيعي في قلب مصر الجديدة، علشان نستفيد من العالم الخارجي بتاع العمارة والخلفيات الحقيقية من العماير والشوارع والعربيات، ويبقى المشروع يبان أنه حي وحقيقي جدًا".

مسلسل 220 يوم بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، علي الطيب، ميرا دياب، محسن محيي الدين، حنان سليمان، عايدة رياض، جمال عبدالناصر، يوسف رأفت وآخرين، والعمل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر، وإخراج كريم العدل.