أمام سيارة من طراز قديم.. جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

02:05 م الأحد 31 أغسطس 2025
    جومانا مراد (2)
    جومانا مراد
كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة السورية جومانا مراد الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت جومانا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية أنيقة باللون الأبيض أمام سيارة من طراز قديم.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "الشمس والقمر في آن واحد"، "إيه الجمال ده"، "قمر ما شاء الله"، "عروسة"، "وحشتنا هالطلة"، "روح قلبي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "أم ٤٤" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: سمية الخشاب، فاطمة الصفي، عبير أحمد.



جومانا مراد إطلالة صيفية إنستجرام
