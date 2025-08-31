بإطلالة أنيقة.. لقاء سويدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة لقاء سويدان الأنظار من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، و لاقت إطلالتها إعجاب جمهورها.

ونشرت لقاء الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستانًا باللون الأسود، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وحازت الصور على تفاعل واسع من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات: "حبيبة قلبي"، "أجمل وأرق فنانة"، "حلوة أوي ما شاء الله".

يُذكر أن الفنانة لقاء سويدان شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية"، والذي تدور أحداثه حول المشكلات الزوجية، في إطار اجتماعي درامي.

ويشارك في بطولة العمل: شيري عادل، هيدي كرم، عمر الشناوي، وبسمة داود.

