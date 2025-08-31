تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. طريقتان لمعرفة نتيجة الترشيح

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إتاحة نتيجة تنسيق طلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) للعام الجامعي 2025/2026، موضحة طريقتين أمام الطلاب للتعرف على نتيجة ترشيحهم.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة عبر نفس الموقع الإلكتروني الذي تم من خلاله تسجيل الرغبات، كما يمكن طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب.

وشددت الوزارة على أهمية متابعة الموقع الإلكتروني بشكل دوري للتعرف على المستجدات والتعليمات الخاصة بمراحل التنسيق المختلفة.

