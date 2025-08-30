بالصور- نجل بيومي فؤاد يحتفل بعقد قرانه وسط الأهل والأصدقاء

كتب- مروان الطيب:

احتفل محمد نجل النجم بيومي فؤاد بعقد قرانه وسط حضور والده وعدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشر الفنان إسلام جمال صور من عقد القران عبر خاصية الاستوري على حسابه في انستجرام، وهنأ محمد بعقد قرانه وكتب: "الف مبروك حبيبي وأخويا محمد بيومي ربنا يفرح قلبك يبارك لك انت ومنة ويحفظكم يارب".

كما حرص على تهنئة الفنان بيومي فؤاد وكتب: "ألف مبروك يا حبيبي".

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز.

اقرأ أيضا:

مي عز الدين: أنا والساحل كنا أعداء لهذا السبب ومحدش بيتجاوز رحيل أهله

أول تعليق من أنغام بعد حضورها حفل كايروكي في العلمين الجديدة