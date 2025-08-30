بالصور- رانيا محمود ياسين تودع الصيف مع زوجها محمد رياض على البحر

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة رانيا محمود ياسين الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت رانيا في الصور وهي تستمتع بالإجازة على أحد الشواطئ وبرفقتها زوجها الفنان محمد رياض وكتبت: "اخر أيام الصيفية، البحر السنة دي للتصوير والمشاهدة فقط يلا الحمد لله كل سنة وكل الناس طيبة".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة رانيا محمود ياسين الفنية كانت بمسلسل "إنحراف" بطولة النجمة روجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.

