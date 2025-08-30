إعلان

بالصور- رانيا محمود ياسين تودع الصيف مع زوجها محمد رياض على البحر

01:00 ص السبت 30 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رانيا محمود ياسين تستمتع باخر أيام الصيفية
  • عرض 6 صورة
    رانيا محمود ياسين تستمتع باخر أيام الصيفية
  • عرض 6 صورة
    رانيا محمود ياسين تستمتع باخر أيام الصيفية
  • عرض 6 صورة
    رانيا محمود ياسين تستمتع باخر أيام الصيفية
  • عرض 6 صورة
    رانيا محمود ياسين تستمتع باخر أيام الصيفية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة رانيا محمود ياسين الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت رانيا في الصور وهي تستمتع بالإجازة على أحد الشواطئ وبرفقتها زوجها الفنان محمد رياض وكتبت: "اخر أيام الصيفية، البحر السنة دي للتصوير والمشاهدة فقط يلا الحمد لله كل سنة وكل الناس طيبة".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة رانيا محمود ياسين الفنية كانت بمسلسل "إنحراف" بطولة النجمة روجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.

اقرأ أيضا:

للعام الثاني على التوالي.. تركي آل الشيخ أقوى شخصية مؤثرة بعالم الملاكمة

الليلة.. محمد رمضان يحيي حفلا بمهرجان مراسي في الساحل الشمالي

رانيا محمود ياسين تودع الصيف رانيا محمود ياسين مع زوجها على البحر الفنانة رانيا محمود ياسين رانيا محمود ياسين على إنستجرام إطلالة رانيا محمود ياسين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة