جوليا روبرتس تروج لفيلمها الجديد من مهرجان فينيسيا السينمائي

كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة العالمية، جوليا روبرتس على حضور العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد "After the Hunt" المقرر عرضه اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82 هذا العام.

وحضرت جوليا روبرتس رفقة عدد من أبطال وفريق عمل الفيلم منهم النجم العالمي أندرو جارفيلد، كلوي سيفاني، إلى جانب مؤلف الفيلم جاريت، والمخرج لوكا جواداجنينو، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الجريمة والتشويق حول أستاذة جامعية تجد نفسها عند مفترق طرق شخصي ومهني عندما يوجه أحد طلابها المتميزين اتهامًا ضد أحد زملائها ويهدد سر مظلم من ماضيها بالظهور إلى النور.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي تقام فعالياته هذا العام في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.