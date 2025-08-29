ياسمين صبري في الجيم وبسمة بوسيل بالحجاب..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

خضعت الفنانة بسمة بوسيل لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على اانستجرام، ظهرت خلالها بالحجاب وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

درة

تواصل الفنانة درة الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صور من الإجازة عبر حسابها على انستجرام وكتبت "اخر أيام الصيفية".

مسلم

خضع مطرب المهرجانات مسلم لجلسة تصوير جديدة نشر صورها عبر حسابه على انستجرام وحازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

مي سليم

تستمتع الفنانة مي سليم بعطلتها الصيفية، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها على البحر.

ميرهان حسين

تستمتع الفنانة ميرهان حسين بآخر أيام الصيفية، ونشرت صور جديدة على إنستجرام ظهرت خلالها وهي تستمتع بالإجازة.

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي صور جديدة عبر حسابها على انستجرامـ، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة داخل إحدى السيارات الفارهة.

هنا الزاهد

تواصل الفنانة هنا الزاهد الاستمتاع بالإجازة، ونشرت صور جديدة وهي تستمتع بالإجازة مع إحدى صديقاتها.

هنا شيحة

خضعت الفنانة هنا شيحة لجلسة تصوير ونشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار,.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر حسابها على انستتجرام، ظهرت خلالها وهي تمارس عدد من التمارين الرياضية داخل الجيم.

يسرا اللوزي

نشرت الفنانة يسرا اللوزي صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أبيض خطفت به الأنظار.