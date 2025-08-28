إعلان

أشرف زكي وسمر يسري في عزاء المنتج الراحل طارق صيام

10:22 م الخميس 28 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

يقام مساء اليوم الخميس، عزاء المنتج الراحل طارق صيام وذلك في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وجاء بين المتواجدين الفنان منير مكرم، الفنان أحمد صيام، المنتج هشام سليمان، الفنان أشرف زكي، الإعلامية سمر يسري الذين حرصوا على الحضور وتقديم واجب العزاء.

وتم تشييع الجثمان من نفس المسجد يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد ساعات من رحيله من صباح نفس اليوم.

ويُعد طارق صيام واحدًا من أبرز المنتجين في مجال الدراما والبرامج الإعلانية، حيث تميز بخبرة كبيرة وقدم أعمالًا تركت بصمة قوية لدى الجمهور.

ومن أبرز المسلسلات التي أنتجها خلال مشواره الفني: العار، الباطنية، العطار والسبع بنات، آدم، خطوط حمراء، كيد النسا، دلع بنات.

عزاء المنتج الراحل طارق صيام أشرف زكي في عزاء طارق صيام سمير يسري في عزاء طارق صيام وفاة المنتج طارق صيام مسجد الشرطة بالشيخ زايد
