يستعد المطرب علي الحجار لإحياء الحفل السادس من مشروع "100 سنة غُنا" لتكريم الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، وذلك يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر المقبل، في تمام التاسعة مساءً، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة الاحتفالات الفنية التي تنظمها دار الأوبرا.

وكان الحجار أحيا مؤخرًا، يوم الخميس 21 أغسطس، حفلاً كبيرًا ضمن فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وسط حضور جماهيري ضخم.

