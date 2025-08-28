كتب-مصطفى حمزة:

دخلت النجمة ياسمين عبدالعزيز، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها مقطع فيديو قصير، ظهرت خلاله مع الفنان أحمد سعد من كواليس أحدث إعلان يجمعهما.

ونشرت ياسمين الفيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل "فيسبوك"و "إنستجرام"، وهي تغني بطريقة كوميدية، بمشاركة المطرب أحمد سعد: "عبوده بيقول الأه مش لاقي حد معاه"، وحصد الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، ووصلت عدد مشاركات المقطع إلى ما يزيد عن الـ 100 ألف مشاركة.

وقدمت ياسمين، المقطع على إيقاع موسيقي لحن الأغنية الشهيرة "الواد قلبه بيوجعه"، وهي واحدة من أبرز أغاني المطرب بهاء سلطان، وكتب كلماتها المنتج نصر محروس، ووضع لحنها الملحن الراحل محمد رحيم.

وردا على سؤال "مصراوي" بشأن استغلال لحن الملحن الراحل محمد رحيم، أجابت زوجته مدربة الأسود أنوسة كوتة، قائلة :"لم يتم الحصول على إذن باستغلال اللحن، وفوجئت بما حدث".

يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، ونيكول سابا.

فيديو ياسمين عبدالعزيز و أحمد سعد

الواد قلبه بيوجعه