بعد رسالتها الصوتية.. كيف عبّر نجوم الفن عن حبهم لأنغام؟

كتبت- سهيلة أسامة:

انهالت رسائل الدعم والاطمئنان على الفنانة أنغام من عدد كبير من نجوم الفن، بعد رسالتها الصوتية صباح اليوم الخميس 28 أغسطس، والتي طمأنت بها جمهورها بصوتها لأول مرة عقب أزمتها الصحية الأخيرة.

وجاءت في مقدمة التعليقات رسالة الفنانة كارمن سليمان التي كتبت: "ألف حمدالله على سلامتك يا حبيبة قلبي يا رب ما تشوفي شر أبداً وترجعي لينا تنوري الدنيا بحبك يا نغومة"، بينما قال الفنان شيكو: "حمدالله على سلامتك يا نوني كنا متأكدين إنك قوية وهتعديها، وحشتينا أوي". أما النجمة نيللي كريم فعلّقت: "سلامتك يا حبيبتي كلنا بنحبك، ألف حمدالله على سلامتك".

كما حرص عدد من النجوم على توجيه كلمات مؤثرة بينهم لطيفة، عزيز الشافعي، خالد سليم، أمير طعيمة، كارول سماحة، وسوسن بدر، منى زكي، رانيا يوسف.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت مرور أنغام بأزمة صحية استدعت سفرها إلى ألمانيا، بعد اكتشاف كيس على البنكرياس، حيث خضعت لعمليتين جراحيتين لاستئصاله بالكامل، قبل أن تعود إلى مصر يوم الاثنين الماضي لقضاء فترة النقاهة في بيتها بالساحل الشمالي وسط أسرتها.

