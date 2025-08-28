في هذا الموعد.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في أبو ظبي

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي كبير يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر، وذلك على مسرح Space42 Arena في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، أن طرح التذاكر سيبدأ اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكان تامر عاشور قد أحيا مؤخرًا حفلًا جماهيريًا ضخمًا يوم 8 أغسطس الماضي، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين على مسرح "يو أرينا".

يُذكر أن آخر أعمال تامر عاشور كان ألبومه الغنائي "ياه" (Yaah)، الذي ضم 11 أغنية متنوعة.

