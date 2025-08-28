إعلان

في هذا الموعد.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في أبو ظبي

12:47 م الخميس 28 أغسطس 2025

حفل تامر عاشور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي كبير يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر، وذلك على مسرح Space42 Arena في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، أن طرح التذاكر سيبدأ اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكان تامر عاشور قد أحيا مؤخرًا حفلًا جماهيريًا ضخمًا يوم 8 أغسطس الماضي، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين على مسرح "يو أرينا".

يُذكر أن آخر أعمال تامر عاشور كان ألبومه الغنائي "ياه" (Yaah)، الذي ضم 11 أغنية متنوعة.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "عُمر تاني"

تحت رعاية وزير الثقافة.. قطاع المسرح يطلق أولى حفلات "صيف قطاع المسرح" بساحة الهناجر

بالصور.. هيفاء وهبي ومحمد رمضان سويًا من كواليس حفل بيروت

تامر عاشور حفل غنائي أبو ظبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة