تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إصابته بفيروس "كورونا".

وكتب تركي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‏للأسف أعاني من كورونا شديدة، الحمدلله".

انهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين على حسابه بـ"فيسبوك"، متمنين له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

يذكر أن، تركي آل الشيخ نجح في إقامة أبرز نزالات الملاكمة في الشرق الأوسط، وسط استضافة نخبة من ألمع الأسماء في لعبة فنون القتال المختلط الشهيرة بـ "UFC" ورئيسها دانا وايت، الذي ظهر مع تركي شاهدا على التطور الكبير والتغطية العالمية لما يحدث في رياضة الملاكمة والقتال المختلط في المملكة العربية السعودية.

