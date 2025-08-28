إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة ظهرت خلالها مع الفنان شيكو، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان صيفي جريء.

منة فضالي

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها، صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ريم مصطفى

ظهرت الفنانة ريم مصطفى بملامح هادئة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، ولاقت إعجاب جمهورها.

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها، صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا أنيقًا باللون الذهبي.

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل جمهوره صورة جديدة له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقى إعجاب جمهوره.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها، صورة جديدة من أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصفية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستنًا باللون الأزرق.

هنا شيحة

خطفت الفنانة هنا شيحة الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

نورهان منصور

نشرت الفنانة نورهان منصور صورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.