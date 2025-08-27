إعلان

أبطال وصناع فيلم "ماما وبابا" يلتقطون صورًا تذكارية من العرض الخاص

10:20 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتب- معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

احتفل أبطال وصناع فيلم "ماما وبابا" بالعرض الخاص للعمل السينمائي، الذي أقيم داخل أحد السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

وحرص ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن توتا، ووئام مجدي، والطفلة خديجة، والمؤلف أحمد صادق، والمخرج أحمد القيعي.

كما حضر العرض الفنان محمد أنور والفنان مصطفى غريب، لمشاركة زملائهم الاحتفال بالعرض الخاص.

فيلم ماما وبابا بطولة كلًا من محمد عبدالرحمن توتا وياسمين رئيس، ووئام مجدي وآخرين، من تأليف محمد صادق والإخراج لـ أحمد القيعي، المقرر عرضه بالسينمات في مصر اليوم 27 أغسطس الجاري، وعرضه في الخليج يوم 11 سبتمبر المقبل.

