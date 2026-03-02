كتب-عبدالله محمود:

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف ودمر ما تبقى من تجهيزات عسكرية للأسطول الأمريكي في البحرين بـ6 طائرات مسيرة.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الإثنين، "استهدفنا ودمرنا ما تبقى من تجهيزات عسكرية للأسطول الأمريكي في البحرين بـ6 طائرات مسيرة.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني، أن قواته نجحت في استهداف مركز القيادة والتحكم العسكري في قاعدة "منهاد " في الإمارات بـ6 طائرات مسيرة و5 صواريخ بالستية.

وأشار الحرس الثوري الإيراني، إلى أنه تم استهداف قاعدة "عريفجان" بالكويت على مرحلتين باستخدام 12 مسيرة.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، أنهم تعاملوا في الموجة الـ12 مع أهداف أمريكية في الكويت والبحرين والإمارات ومضيق هرمز باستخدام 24 مسيرة و5 صواريخ بالستية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، "أن ناقلة النفط " آتن نوا" الحليفة لأمريكا أصيبت بطائرتين مسيرتين في مضيق هرمز وهي تحترق الآن".