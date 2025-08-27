"بدون فلتر".. ريم مصطفى تخطف الأنظار بصورة جديدة على "انستجرام"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ريم مصطفى أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بإطلالة مميزة وجذابة.

ونشرت ريم صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بدون فلتر".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: " أجمل وجه عربي"، "قمر وزي العسل"، "ملاك ساحرة العيون"، "معنى الحلاوة"، "يا جمالك القادر".

يذكر أن ريم مصطفى شاركت في مسلسل "سيد الناس" والذي عرض في دراما رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، أحمد فهمي، إلهام شاهين، منة فضالي، صبا مبارك، تأليف وإخراج محمد سامي.

