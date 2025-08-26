كتب- مروان الطيب:

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن كواليس خبر عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى طليقها الفنان حسام حبيب، ذلك عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها "انستجرام".

وتطرقت بسمة وهبة خلال حديثها لحقيقة عودة شيرين وحسام حبيب، وعن رسالة الكينج محمد منير لها.

وقالت بسمة وهبة: "والله يا جماعة ولا شيرين رجعت لحسام حبيب ولا حسام رجع لشيرين، كل الحكاية ان حسام حس ان شيرين عايزة حد جمبها، فوقف جمهبها، بصرف النظر بقى احنا رافضين أو قابلين عشان انا شايفة ان الناس مقررة انها تاخد قرار يعني تتدخل في قرارات شيرين، وشيرين مادتلناش الحق اننا نقول لها قرارك صح ولا غل،".

وتابعت: "تاني حاجة حسام بيتحقق معاه تقريبا بيتحقق معاه التفاصيل مش عارفة يعني مش عارفة بالظبط ما اقدرش أقول حاجة".

وعن رسالة محمد منير للفنانة شيرين عبد الوهاب قالت: " المهم انا ليا رسالة يا شيرين من الكينج ليكي، بيقولك قومي واقفي على رجليكي، وانتي موهبة قالي مش هتكرر تاني وقولي لها يلا تقوم عشان عيد ميلاده الجاي تعملي زي عيد ميلاده اللي قبل كده لما عملتي له الكشري اللي هو بيحبه، بنحبك".

