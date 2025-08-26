إعلان

توفيق عبدالحميد يكشف تطور جديد في أزمة شقته المغلقة بالإسكندرية

01:56 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان توفيق عبدالحميد، عن تطور جديد في أزمة مطالبته بسداد مبلغ 20 ألف جنيه، ورفع عداد المياه من شقة مغلقة يملكها في الإسكندرية.

وعلق توفيق عبد الحميد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "اتصل بي مشكورا المهندس أحمد جابر رئيس مرفق المياة ووعدنا بحل المشكلة فورا".

وكان توفيق عبد الحميد، قد وجه عبر صفحته في موقع فيسبوك، رسائل عديدة إلى مسؤولي مرفق المياه في المنتزه بالإسكندرية،، وكتب :"السيد رئيس مرفق مياه المنتزه بعد التحية نحدث هذا في شقتي بمحافظة الإسكندرية بالعصافرة بحري في شارع أطلس دفعت فواتير المياه لفترة طويلة، رغم أنها كانت باهظة وغير منطقية وأنا كمان مكنتش بروحها لكن دفعتها وبعد شوية شالوا عداد المياه، وبعد شوية عملوا ليا مخالفة إني استخدم المياه بشكل غير قانوني وحرروا ليا مخالفة ب ٢٠٠٠٠ ألف جنيه".

وتابع: "كل ده و الشقة مقفولة لسنوات طويلة وممكن تتأكدوا من هذا الأمر من استخدام عداد الكهرباء لأني خاصمتها علشان كانت بتشوف البحر من كل حتة فيها وبعد كدة اختلف الأمر تماما وبقت كمان مجروحة وأنا كمان بقيت مريض فخاصمتها، و مروحتهاش بقالي حوالي ١٥ سنة ينفع كدة يا إسكندرية ويا رئيس مرفق مياه المنتزه أنا عايز العداد بتاعي اللي شلتوه ويبقى في الشقة".

وكان آخر ظهور للفنان توفيق عبد الحميد، في مسلسل "يوتيرن"، الذي شارك في بطولته مع الفنانة ريهام حجاج.

