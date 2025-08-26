تركي آل الشيخ ينشر مقطع فيديو من كواليس فيلم "The Seven Dogs"

كتبت- نوران أسامة:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو من كواليس فيلم "The Seven Dogs"، ظهر فيه النجمان أحمد عز وكريم عبدالعزيز داخل سيارة خلال أحد المشاهد.

ونشر "آل الشيخ" الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "استديو الحصن BIG TIME.. عالم آخر".

فيلم "The Seven Dogs" سيناريو وحوار محمد الدباح، وانطلق تصويره في يناير 2025 في استوديوهات الحصن Big Time، بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار.

ويتولى إخراج العمل الثنائي العالمي عادل وبلال، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن، على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، وهالة صدقي.

