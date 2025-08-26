إعلان

محمد رمضان يشارك جمهوره كواليس رحلته من بيروت إلى مراسي

11:29 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    snapins-ai_3707227637233523413
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان (4)
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان (2)
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان (7)
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان (3)
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه كواليس رحلته من بيروت إلى مراسي الساحل الشمالي، عبر مجموعة من الصور نشرها على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب رمضان في تعليقه: "من أجواء بيروت إلى أجواء مراسي، ثقة في الله نجاح".

ويترقب محمد رمضان خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد "أسد"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي تاريخي حول قصة علي بن محمد الفارسي قائد ثورة العبيد التي استمرت 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

ويشارك في بطولته كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، وماجد الكدواني، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

اقرأ أيضًا:

إلهام شاهين على البحر وبسمة بوسيل بغطاء الرأس.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

حميد الشاعري لـ أنغام بعد وصولها مصر: مليون حمد لله على السلامة

محمد رمضان بيروت مراسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. إليكم رابط تسجيل الرغبات
وصلت الزيادة 32 قرشا.. ارتفاع جماعي لسعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات البنوك
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها