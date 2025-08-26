محمد رمضان يشارك جمهوره كواليس رحلته من بيروت إلى مراسي

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه كواليس رحلته من بيروت إلى مراسي الساحل الشمالي، عبر مجموعة من الصور نشرها على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب رمضان في تعليقه: "من أجواء بيروت إلى أجواء مراسي، ثقة في الله نجاح".

ويترقب محمد رمضان خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد "أسد"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي تاريخي حول قصة علي بن محمد الفارسي قائد ثورة العبيد التي استمرت 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

ويشارك في بطولته كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، وماجد الكدواني، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

