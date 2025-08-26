كتب-مصطفى حمزة:

وجه الفنان توفيق عبد الحميد، رسائل عديدة إلى مسؤولي مرفق المياه في المنتزه بالإسكندرية، بعد رفع عداد المياه من شقة مغلقة يملكها، ومطالبته بسداد مخالفة قيمتها 20 ألف جنيه.

ووجه توفيق عبد الحميد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، رسالته الأولى، وكتب: "السيد رئيس مرفق مياه المنتزه بعد التحية يحدث هذا في شقتي بمحافظة الإسكندرية بالعصافرة بحري، في شارع أطلس دفعت فواتير المياه لفترة طويلة، رغم أنها كانت باهظة وغير منطقية وأنا كمان مكنتش بروحها لكن دفعتها وبعد شوية شالوا عداد المياه، وبعد شوية عملوا ليا مخالفة إني أستخدم المياه بشكل غير قانوني وحرروا ليا مخالفة ب ٢٠٠٠٠ ألف جنيه".

وتابع:" كل ده و الشقة مقفولة لسنوات طويلة وممكن تتأكدوا من هذا الأمر من استخدام عداد الكهرباء لأني خاصمتها علشان كانت بتشوف البحر من كل حتة فيها وبعد كدة اختلف الأمر تماما، وبقت كمان مجروحة وأنا كمان بقيت مريض فخاصمتها، ومروحتهاش بقالي حوالي ١٥ سنة ينفع كده يا إسكندرية ويا رئيس مرفق مياه المنتزه أنا عايز العداد بتاعي اللي شلتوه ويبقى في الشقة".

وعلق أيضا: "دلوقتي لو روحت شقتي في إسكندرية بعد ما شالوا عداد المياه أبقى بسرق مية، يعني في سن ال٧٠ أما أسرق هسرق مية طيب على رأي المثل إن سرقت اسرق جمل".

وأعلن الفنان توفيق عبد الحميد، في سبتمبر 2023، اعتزاله مجال التمثيل، بسبب حالته الصحية، إذ يعاني من آلام في العمود الفقري، حسب تأكيده في تصريح خاص لـ"مصراوي"

وكان آخر ظهور للفنان توفيق عبد الحميد، في مسلسل "يوتيرن"، الذي شارك في بطولته مع الفنانة ريهام حجاج.