كتبت- منى الموجي:

نشر عبدالرحمن نجل النجمة الكبيرة أنغام، صورة ثالثة لوالدته تجمعها به وبأخيه الأكبر عمر، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة، بحسابه الخاص على موقع انستجرام.

عبدالرحمن سبق ونشر في الدقائق الماضية صورة تجمعه بوالدته عقب وصولها مصر، عائدة من ألمانيا بعد رحلة علاج صعبة، وكتب في تعليقه عليها "ست المعلمين"، كما شارك عمر متابعي حسابه صورة جديدة تجمعه بوالدته وأشار إلى تواجدهما في الساحل الشمالي، ووضع في تعليقه قلب أحمر ورمز يشير إلى قوتها وانتصارها على المرض.

كان مصراوي علم من مصدر مقرب من أنغام، أن أنغام عادت بصحبة نجلها عمر، ومديرة أعمالها راندا رياض، وكان في استقبالها نجلها الأصغر عبدالرحمن ووالدتها وشقيقها المؤلف والموزع الموسيقي خالد سليمان.

ومن المقرر أن تقضي أنغام 10 أيام في الساحل الشمالي، قبل عودتها إلى القاهرة.