كتب- هاني صابر:

وجه الفنان مجدي صبحي، رسالة مؤثره لشقيقه الفنان القدير محمد صبحي يتحدث فيها عن مدى حبه للفن منذ صغره.

ونشر صبحي، صورة له مع شقيقه، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الصامد.. بمفرده بمسرح في الصحراء.. الصامد بمفرده.. الوحيد مسرح قطاع خاص المتفرد في مصر.. الصامد بمفرده المكافح لحبه للفن منذ صغره بإخلاص".

وأضاف: "الصامد الذي صبر على الصبر حتى عجز الصبر عن صبره.. الصامد ربنا يعطيك الصحة والعمر وتعطي للفن أكثر وأكثر.. الصامد.. الفنان الكبير القدير وأخي وأستاذي.. الأستاذ محمد صبحي".

وكان محمد صبحي، تعرض خلال الأسابيع الماضية لوعكة صحية نتيجة ضغط عصبي شديد، وقال بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "الحمد لله عدّت على خير".

وأضاف، أنه مر بظروف صعبة مؤخرًا، نتيجة انشغاله بعرض وتصوير مسرحيته الجديدة، بالإضافة إلى تأثره بالأحداث المؤلمة في قطاع غزة، موضحا: "أنا لما اتولدت مكنش العالم بالقسوة دي، مش متخيّل اللي بيحصل للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، كل هذا الظلم والجبروت والعدوان الشرس، مفيهوش أي إنسانية، أنا تعرّضت لضغط عصبي، وبشكر كل اللي سأل عني من زملاء وأصدقاء وجمهور".