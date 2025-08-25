إعلان

"سنين مرت فيها ألف ذكرى".. رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد زواجها الـ 10

10:00 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

رانيا فريد شوقي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة رومانسية إلى زوجها احتفالًا بعيد زواجهما الـ10.

وكتبت رانيا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "كل عيد جواز وأنت سندي وحبيبي وأماني عقبال العمر كله، ١٠ سنين مرّوا بسرعة… فيهم ألف ذكرى حلوة".

وأضافت: "ذكريات بتفكرني إن الحب مش يوم ولا مناسبة ده رحلة كاملة، ورحلتي معاك هي أجمل قدر".

يذكر أن، رانيا فريد شوقي شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

اقرأ أيضا..

وفاة الممثل الشاب بهاء الخطيب

شقيقة عبير صبري تنشر صورًا تجمعهما: بتلمي مصايبي ورايا

رانيا فريد شوقي نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء الموجات الحارة وبداية التوقيت الشتوي