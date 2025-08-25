"سنين مرت فيها ألف ذكرى".. رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد زواجها الـ 10

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة رومانسية إلى زوجها احتفالًا بعيد زواجهما الـ10.

وكتبت رانيا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "كل عيد جواز وأنت سندي وحبيبي وأماني عقبال العمر كله، ١٠ سنين مرّوا بسرعة… فيهم ألف ذكرى حلوة".

وأضافت: "ذكريات بتفكرني إن الحب مش يوم ولا مناسبة ده رحلة كاملة، ورحلتي معاك هي أجمل قدر".

يذكر أن، رانيا فريد شوقي شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

