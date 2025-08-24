"بدأت تأكل وتمشي".. هاني فرحات يكشف تطورات جديدة لحالة أنغام الصحية

كتب - معتز عباس:

كشف المايسترو هاني فرحات آخر تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام، وتواصله معها هاتفيًا للاطمئنان عليها، بعد إجرائها عملية جراحية في ألمانيا.

وقال "فرحات" في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، اليوم الأحد، إن أنغام تجاوزت مرحلة الألم الشديد التي عانت منها مؤخرًا، والآن في مرحلة التعافي.

وأضاف: "النهاردة اتكلمنا وقالت لي إنها أحسن كتير بفضل ربنا وحاسه إن نفسيتها أحسن شويه، لأنها الفتره اللي فاتت دي كانت مدمره نفسيا خالص من كم الآلم الرهيب اللي كانت فيه، لكن الألم قل بكتير وامبارح بدأت تمشي وتاكل النهارده، وإنها أحسن كتير".

وأوضح أنه من المنتظر إجراء بعض التحاليل البسيطة والأطباء سوف يحددون الخطة القادمة بشأن استمرار إقامتها في المستشفى أو تحديد موعد عودته إلى مصر.

وتابع: "إن شاء الله مش هيبقى في عمليات ثانية، هما بس الدكاتره ما بتقولش حاجة، هما قالوا إن هما لغاية اخر الاسبوع هيعملوا كل التحاليل وهيقرروا هتنزل امتى ولا هتقعد كمان شويه وبعدين تنزل ".

وأكمل: "أنا تواصلت معها في المرحلة بتاعه الألم دي، هي كانت في في كامل وعيها بس الالم كان صعب شويه ربنا ما يكتبها على حد ".

وأشار إلى سفر أنغام للعلاج بالخارج بعد إصابتها في البنكرياس جاء بناءً على اقتراح من الأطباء المصريين، وليس لعدم ثقتها في الكوادر الطبية بمصر، مضيفًا: "في كلام سخيف قوي اتنشر عن إن أنغام لا تثق في الدكاتره المصريين، هذا غير حيقي، والحقيقة عايز أوضح إن الدكاترة المصريين هم اللي اقترحوا سفرها للخارج لأن هي دي المستشفى الوحيدة اللي في العالم المتخصصة في علاج البنكرياس، فالموضوع ملوش علاقه بشطاره دكاترتنا المصريين خالص".

اقرأ أيضا..

نجل شقيقة إيمان الطوخي يكشف تفاصيل أحدث مكالمة دارت بينهما

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يكشف عن إصدارات الدورة 32