نجل شقيقة إيمان الطوخي يكشف تفاصيل أحدث مكالمة دارت بينهما

كتب - معتز عباس:

كشف المطرب أحمد محسن، نجل شقيقة الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي، عن تفاصيل اتصال هاتفي دار بينهم، مشيرا إلى صوتها لم يتغير في الغناء رغم أنها لا تمارسه منذ غيابها عن الوسط الفني قبل سنوات طويلة.

ونشر أحمد صورة لخالته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في روتانا كلاسيك جت أغنية ( فات المعاد ) لأم كلثوم وكلمتني خالتي ايمان ربنا يخليهالنا ويديها الصحة ودندنتلي صولو الساكسفون الكرد اللي كان يعزفه سمير سرور الله يرحمه والله بدون مبالغة صوتها ما اتغيرش برغم انها مبتغنيش خالص من سنين طويلة بعد ما سابت الوسط نفس النعومة والعرب السلسة السريعة، الورد دايما عبيره فيه".

جدير بالذكر أن إيمان الطوخي نجمة في عالم الغناء والتمثيل، قدمت العديد من الأعمال الفنية، منها ألف ليلة وليلة، بين السرايات، الطريق إلى سمرقند، الخليل بن أحمد، جمال الدين الأفغاني، صباح الورد، رياح الخوف، رابعة تعود، لا إله إلا الله، رأفت الهجان، و"بوابة الحلواني".

ومن من أشهر أغانيها "اسكندرية"، "التانجو"، "دنيا جديدة"، "لولي"، "النظرة الأولى"، "يا عيون يا مغرباني"، "ليالينا".

