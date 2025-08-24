بالصور.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بفستان صيفي وجومانا مراد تعلق

كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة ريهام حجاج في أحدث ظهور على السوشيال ميديا، لتخطف أنظار المتابعين بإطلالة مميزة وجذابة.

ونشرت ريهام صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية "فستان صيفي" طويل، وكتبت: "قمة الرقي البساطة"، والتي تفاعل معها الفنانة جومانا مراد، والفنانة مي سليم، والفنان عصام السقا.

يُذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج كان مسلسل "أثينا"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشاركها البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، ودونا إمام، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

اقرأ أيضا..

"مفيش غلطة".. نسرين طافش تنشر جلسة تصوير جريئة بـ "المايوه" في الساحل

راغب علامة برفقة نجله خالد.. والجمهور: "وسيم زي أبوه"