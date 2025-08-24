"أي كلمة عني هتتحاسب عليها".. ماذا حدث بين شيرين عبدالوهاب وياسر قنطوش؟

كتب- مصطفى حمزة:

تبادلت المطربة شيرين عبدالوهاب، إصدار البيانات الغاضبة مع محاميها السابق ياسر قنطوش، عقب إعلانه إيقاف التعامل معها، ومطالبته بالتدخل لحمايتها من شخص قريب منها خرج من حياتها وعاد إليها مؤخرًا.

وبدأ قنطوش، الكشف عن تداعيات ما حدث بينه وبين المطربة، إذ أصدر بيانا، وجاء به: "حرصا على الفنانة من هذا الشخص، الذي حول حياتها إلى جحيم منذ أن عرفته، وعلى مدار هذه السنوات تحملت الكثير من أجل هذه الإنسانة الطيبة الضحية لهذه الظروف الصعبة التي تمر بيها، وعلى مدار السنوات والحمد لله تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا وإن شاء الله قريبا تحصل على تعويض كبير وتعود ليها القنوات اليوتيوب، ولكن في هذه الفترة، ظهر هذا الشخص مرة أخرى".

وتابع "وفوجئت بمكالمة من الفنانة، تقول لي بالحرف الواحد إلحقني، وتستجد بنا".

بكاء و إنهيار

وأضاف قنطوش في بيانه: "ويعلم الله أن ذلك حدث كثيرا وكنت أنزل كثيرا في أوقات متأخرة، وفجرا أنا زملائي المحامين في مكتبي لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد توسله، وطيبة قلبها تطلب مني التنازل، بل ونزولا على رغبتها يتم التنازل وأما الآن وهناك مجموعة من القضايا متداولة ضده، وهو مطلوب بشأنها في النيابة، ولم يمثل إلى الآن في التحقيقات، فوجئت أمس بمكالمة منها، وهي تبكي ومنهارة، وإذ هذا الشخص بجوارها، وسمعت صوته، حيث كنت خارج القاهرة، وحاولت أكلمها تاني وفوجئت أن تليفونها مغلق حاولت كثيراً دون جدوى".

وأوضح "طلبت من 3 من زملائي المحامين في المكتب بالتوجه الى منزلها للاطمئنان، وطلبت بعدم التحرك من المنزل حتى أسمع صوتها، بالفعل تم توجيه السادة الزملاء، وفعلا تم رؤية هذا الشخص في منزلها، وأنه مازال موجود هناك، وأنها بحالة غير طبيعية، وتم من جانبها نهر المحامين الذي جاءوا للاطمئنان عليها، وإزاء هذا الوضع الذي يزداد سوء كل يوم وإزاء أمانتي المهنية، ويعلم الله، أنني حاولت معها كثيرا لكي تسافر خارج البلاد والبعد عن هذا الشخص، ولكن كل مرة توعدني بأنها سوف تفعل ذلك، رغم أن دوري قاصر على متابعة كل القضايا الذي تحقق بفضل الله وتعب ومعاونة تم تحقيق نجاحات فيها، ولكن أنا كمحامي محتاج أن أشارك موكلي بما تم في القضايا والحمد لله تم النجاح في معظمها".

دوري انتهى

واختتم ياسر قنطوش البيان قائلاً: "لذلك وحرصا مني عليها، وعلى صحتها أطالب وزير الثقافة، وهو المسؤول الأول عن الفن والثقافة، والرئيس المباشر لنقابة المهن الموسيقية بسرعة التدخل، ومخاطبة وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية من وزارة الصحة لمتابعة حالتها، وإبعادها عن هؤلاء الأشخاص الذين يهدفون تدميرها صحياً ونفسياً، والقضاء على هذه الجوهرة الفنية، أخيرا أتمنى التوفيق للفنانة فيما هو قادم، اللهم بلغت اللهم فاشهد، أخيرا انتهى دوري كمستشار قانوني لها، وأتمنى لها التوفيق والنجاح" .

مالكش علاقة بيا

وسارعت المطربة شيرين عبدالوهاب، بالرد على محاميها، عبر تسجيل صوتي لبرنامج Et بالعربي، وبيان صحفي، نشر عبر صفحتها في موقع "إكس".

وقالت شيرين في التسجيل: "من اللحظة دي هيكون فيه بيان إنك مش المحامي بتاعي، لو اتكلمت عني أي كلمة حلوة أو وحشة أو هزار هتتحاسب عليها، ملكش علاقة بيا".

وذكرت في بيانها الصحفي، أن المستشار القانوني ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً.

تنحي

المفارقة هنا، أن تلك الأزمة تعد الثانية بين المطربة ومحاميها، إذ سبق وأعلن في سبتمبر 2024، تنحيه عن تولي قضاياها.

وأعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش، عن عقد مؤتمر صحفي، للكشف عن تفاصيل تنحيه عن تولي قضايا المطربة شيرين عبدالوهاب، عقب التصريحات التي أطلقتها، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية".

وتحدثت شيرين عبدالوهاب، في المداخلة عن أزمتها مع شركة روتانا، وقالت: "مع كامل احترامي لكل اللي اتكلموا في الأزمة، قسما بالله العظيم كل كلامهم غلط حتى المحامي بتاعي، علشان ما أوضحش للناس الموضوع".

أبويا

وأنهت المطربة شيرين عبدالوهاب، الخلاف مع المحامي، بعد نشرها صورة على صفحتها في موقع "انستجرام" مع ياسر قنطوش، وكتبت "أبويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش".

إقرأ ايضا

آسر ياسين يخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود

بعد أنباء العودة.. هل صدقت توقعات خبيرة تاروت بشأن شيرين وحسام حبيب؟