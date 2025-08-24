بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ياسمين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة" وخطفت الأنظار بملابس رياضية.

يذكر أن ياسمين صبري يُعرض لها حاليًا في دور العرض فيلم "المشروع X"، من قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، إلى جانب نخبة من النجوم.

