رحل خلال مباراة كرة قدم.. 9 معلومات عن الفنان الشاب بهاء الخطيب

كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 24 أغسطس، الفنان الشاب بهاء الخطيب عن عمر ناهز 41 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة أثناء لعبه كرة قدم.

في السطور التالية يعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن الفنان الشاب:

- وُلد عام 1984.

- تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2006.

- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج.

- عمل في مجالات مختلفة بجانب الفن، منها الموارد البشرية وتصميم المؤثرات البصرية.

- شارك في ورش تمثيل مع عدد من الأسماء البارزة، بينهم: لطفي لبيب، محمود الجندي، علي بدرخان.

- من أبرز الأعماله الدرامية التي شارك فيها: واحة الغروب، عائلة الحاج نعمان 2، نصيبي وقسمتك، لعبة نيوتن، فاتن أمل حربي.

- ومن أعماله السينمائية: فيلم صاحب المقام.

- كان آخر ظهور له على الشاشة في مسلسل المشوار مع الفنانين محمد رمضان ودينا الشربيني.

- كشف الفنان حسام داغر تفاصيل رحيله المفاجئ في منشور مؤثر عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وكتب: "ده لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا كام يوم في إسكندرية وقلتلك هتحب قعدة بلكونتي على البحر على طول، ورجعت أقولك خلينا في الشتا هيبقى أحلى، الجو دلوقتي صيف وحر… خلاص لا بقى في شتا ولا صيف ولا حاجة، الناس بتمشي فجأة إزاي كده لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتابع: "دموعي ما نشفتش من يوم تيمور وقلبي لسه موجوع، تقوم تمشي فجأة إنت، يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة مات؟ أنا عقلي هيجراله حاجة، الثبات والعقل والصبر من عندك يا رب، بهاء الجميل المحترم الطيب، أعرفه من وهو في مسرح الجامعة وقبل المعهد، وبرضه كبر قدامي وكان ناجح في كل حاجة حتى مجاله وشغله الأساسي جنب التمثيل".

اقرأ أيضًا:

أمام سيارة فارهة.. إسراء عبدالفتاح بإطلالة أنيقة باللون السماوي (صور)

17 صورة لـ أحمد جمال والتهامي وفتحي سلامة من حفل ختام مهرجان القلعة

بفستان قصير وجريء.. نيكول سابا تتألق في حفلها الأخير بالساحل الشمالي (صور)