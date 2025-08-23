"تاتو وضهر مكشوف".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هدى الإتربي

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى الإتربي أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هدى صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان صيفي مكشوف الضهر.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قنبلة كل جيل"، "خسيتي أوي"، "الجمال والحلوة"، "عاملة تاتو جامد"، "يا جمالك يا قمر"، "محلاكي يا زينة".

شاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

